L’assurda spiegazione del giovane autore delle immagini dei feti appese in una scuola

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 26 marzo 2021) Voleva essere ironico, goliardico. Questa è la giustificazione che spesso (troppo spesso) viene data quando qualcuno compie un comportamento sbagliato (per usare un eufemismo) e vigliacco. Eppure questo è quanto ha spiegato ildi quei disegni affissi sulle mura di unasuperiore di Piacenza: “Io feto, tu aborto”, recitava uno dei tanti messaggi comparsi qualche giorno fa. Il tutto in quell’istituto frequentato da unastudentessa che, qualche settimana prima, aveva abortito. La 18enne ha raccontato a Il Corriere della Sera il suo stato d’animo. “Io feto, tu aborto”: gli assurdi cartelli in unadi Piacenza I messaggi comparsi sui muri dellasuperiore di Piacenza sono stati pubblicati anche sui social e sono stati inviati Cathy La Torre, avvocata ...