L’Africa e la pandemia dimenticata

(Di venerdì 26 marzo 2021) Mentre in Italia e nel resto del continente siamo alle prese con una gestione difficile delladi coronavirus, con migliaia di casi e centinaia di vittime al giorno e una campagna vaccinale che sta ancora prendendo forma, lanon arretra neanche in altre aree del mondo, come ad esempio in Africa. Il continente ha registrato in generale un numero inferiore di casi rispetto ad altre parti del globo, e questo ha contribuito a tenerla in secondo piano nelle cronache della. Tuttavia, questo non significa che la situazione sia sotto controllo. Secondo uno studio dell’autorevole pubblicazione medica Lancet, ritenuto la prima analisi completa dellanel continente,ha infatti registrato nel corso del 2020 più casi di COVID-19 nella seconda ondata rispetto che nella ...