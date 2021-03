IT TAKES TWO disponibile da oggi (Di venerdì 26 marzo 2021) oggi il vincitore dei BAFTA Hazelight Studios ed Electronic Arts hanno lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Origin e Steam It TAKES Two, un’esperienza puramente cooperativa che offre un’avventura dai generi trasversali. Caratterizzato da un gameplay straordinariamente vario, in grado di intrecciarsi perfettamente con la narrazione, che GameRant ha definito come “genio del gioco cooperativo”, It TAKES Two alza il livello nell’innovazione cooperativa e permette ai giocatori di sperimentare una corsa emozionante, da godersi comodamente sul divano od online con un amico. Descritto da Game Informer come “un successo strepitoso” e “uno dei migliori videogiochi dell’anno”, It TAKES Two conduce i giocatori verso un percorso selvaggio nei panni di Cody e May, una coppia in crisi che ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 26 marzo 2021)il vincitore dei BAFTA Hazelight Studios ed Electronic Arts hanno lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Origin e Steam ItTwo, un’esperienza puramente cooperativa che offre un’avventura dai generi trasversali. Caratterizzato da un gameplay straordinariamente vario, in grado di intrecciarsi perfettamente con la narrazione, che GameRant ha definito come “genio del gioco cooperativo”, ItTwo alza il livello nell’innovazione cooperativa e permette ai giocatori di sperimentare una corsa emozionante, da godersi comodamente sul divano od online con un amico. Descritto da Game Informer come “un successo strepitoso” e “uno dei migliori videogiochi dell’anno”, ItTwo conduce i giocatori verso un percorso selvaggio nei panni di Cody e May, una coppia in crisi che ...

