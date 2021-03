Insulti ai capi di stato: paesi UE e sanzioni (Di venerdì 26 marzo 2021) I capi dello stato dovrebbero avere la pelle spessa, ma quelli di una disposizione più fragile hanno leggi che li proteggono dai brickbats in una miriade di paesi europei. Uno scrittore polacco è accusato di aver definito il presidente Andrzej Duda un “deficiente”. I miscredenti possono arrivare fino a tre anni di carcere, sebbene tali accuse di solito Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) Idellodovrebbero avere la pelle spessa, ma quelli di una disposizione più fragile hanno leggi che li proteggono dai brickbats in una miriade dieuropei. Uno scrittore polacco è accusato di aver definito il presidente Andrzej Duda un “deficiente”. I miscredenti possono arrivare fino a tre anni di carcere, sebbene tali accuse di solito

Ultime Notizie dalla rete : Insulti capi Intervista a Il sosia di Cristo: "Blasfemo? No, mi piace produrre trash" Le persone che più mi hanno rivolto critiche o insulti sono state quelle che non sono neanche in grado di mantenere una conversazione. Ad esempio, uno mi insulta e io cerco di contestualizzare. Una ...

Polonia: chiama Duda 'deficiente', rischia 3 anni di carcere In Polonia insultare capi di stato e la religione è considerato un crimine. Zulczyk ha attaccato il ... La Polonia ha nove diverse leggi sugli insulti e tutte prevedono il carcere tra le pene. Ad ...

Insulti ai capi di stato: paesi UE e sanzioni Periodico Daily - Notizie Insulti ai capi di stato: paesi UE e sanzioni Che guai potresti passare se rivolgi insulti ai capi di stato? Ecco la lista dei paesi europei con le diverse leggi e sanzioni ...

Ecco perché il vertice Ue apre al dialogo con la Turchia Via libera a nuovi finanziamenti a Erdogan per la gestione dei migranti. Merito, riferiscono fonti dell'Eliseo, della cosiddetta "offensiva ...

