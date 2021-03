In Rai è partita la caccia a Ilaria Dallatana (Di venerdì 26 marzo 2021) La Rai coi conti in rosso compia format dall’ex direttrice di rete Ilaria Dallatana Il Fatto Quotidiano, pagina 13, di Gianluca Rosselli. Nonostante l’ad Fabrizio Salini nel giugno scorso avesse annunciato un taglio agli appalti esterni Rai di circa il 20%, in Vale Mazzini si continua a dare programmi fuori che è una bellezza. Molte trasmissioni, specie quelle su cui si punta di più, sono realizzate da società di produzione esterne. Fra queste, negli ultimi tempi si è fatta notare una new entry: la Blu Yazmine che, fondata nel luglio scorso, si è già conquistata notevole spazio nei palinsesti. A incuriosire è che a capo di questa neonata società ci sia Ilaria Dallatana, ex direttrice di Rai2 nella passata gestione, quando ad Rai era Antonio Campo Dall’Orto. La manager, d’altronde, da quel mondo viene: dopo un inizio ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 26 marzo 2021) La Rai coi conti in rosso compia format dall’ex direttrice di reteIl Fatto Quotidiano, pagina 13, di Gianluca Rosselli. Nonostante l’ad Fabrizio Salini nel giugno scorso avesse annunciato un taglio agli appalti esterni Rai di circa il 20%, in Vale Mazzini si continua a dare programmi fuori che è una bellezza. Molte trasmissioni, specie quelle su cui si punta di più, sono realizzate da società di produzione esterne. Fra queste, negli ultimi tempi si è fatta notare una new entry: la Blu Yazmine che, fondata nel luglio scorso, si è già conquistata notevole spazio nei palinsesti. A incuriosire è che a capo di questa neonata società ci sia, ex direttrice di Rai2 nella passata gestione, quando ad Rai era Antonio Campo Dall’Orto. La manager, d’altronde, da quel mondo viene: dopo un inizio ...

