Gazzetta | Meret potrebbe chiedere la cessione | Everton e Inter lo seguono

(Di venerdì 26 marzo 2021) La gestione Gattuso ha relegato Alexal ruolo di comprimario. Una posizione che sta stretta al portiere e che sta facendo emergere diverse pretendenti per il giocatore del Napoli, che per questola. In tal senso, Ladello Sport riporta che l’e l’locon attenzione. A queste si aggiunge anche la Roma, che l’anno scorso lo chiese in prestito vedendo la propria offerta respinta. L'articolo ilNapolista.

Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il focus è sul giocatore azzurro Alex Meret. Meret potrebbe lasciare il Napoli, a causa della mancata continuità al Napoli, con Gattuso che gli preferisce quasi sempre Ospina, ed anche in nazionale non dovrebbe essere tra i tre portieri che partiranno per gli Europei.