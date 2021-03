Fulvio Abbate contro Tommaso Zorzi | tweet al vetriolo

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo l’annuncio didi voler querelare lo scrittore, lui lo avverte di unaquerela per diffamazione “Ricevo una minaccia di querela condita di insulti da tal #. Il soggetto ha ritrovato la parola. Peccato gli sia mancata davanti alla #Meloni al #MaurizioCostanzoShow. Lì non un cenno da parte sua sui diritti #LGBTQ. Ora e sempre Resistenza”, ha scritto in unparlando della possibilità di unaquerela per le parole usate dadi lui: “Dimenticavo: i miei cari legali mi segnalano che se c’è qualcuno che deve temere unaquerela per diffamazione ...