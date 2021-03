Francesco Salvi, il Torello di Un Medico in Famiglia: Ecco com’è diventato (Di venerdì 26 marzo 2021) Francesco Salvi, il noto comico e attore che ha accompagnato gli italiani nella nota fiction di Un Medico in Famiglia che fine ha fatto? Enzo Salvi, l’attore che ha fatto ridere con la sua comicità (Screenshot Instagram)Francesco Salvi nasce a Luino in provincia di Varese nel 1953 ed è un noto attore e artista italiano. Grazie alla sua energia e forza ecclettica, si avvicina al mondo del cinema con il film “Per vivere meglio divertitevi voi” del 1978. Dopo una serie di successi cinematografici, recita a fianco di Neri Parenti e Jerry Calà. I suoi successi non sono, però, legati al cinema, ma anche al mondo musicale. Infatti nel 1989 pubblica il disco “MegaSalvi” dove ci sono numerosi successi come “C’e da spostare la macchina”, che ... Leggi su kronic (Di venerdì 26 marzo 2021), il noto comico e attore che ha accompagnato gli italiani nella nota fiction di Uninche fine ha fatto? Enzo, l’attore che ha fatto ridere con la sua comicità (Screenshot Instagram)nasce a Luino in provincia di Varese nel 1953 ed è un noto attore e artista italiano. Grazie alla sua energia e forza ecclettica, si avvicina al mondo del cinema con il film “Per vivere meglio divertitevi voi” del 1978. Dopo una serie di successi cinematografici, recita a fianco di Neri Parenti e Jerry Calà. I suoi successi non sono, però, legati al cinema, ma anche al mondo musicale. Infatti nel 1989 pubblica il disco “Mega” dove ci sono numerosi successi come “C’e da spostare la macchina”, che ...

Advertising

Dzweighty : @Pam__de Ti Francesco Salvi? - sonikmusicnet : Ora in onda: Francesco De Gregori - Tutti salvi - fabrypacifici : @XoXoFromTroy Francesco non Enzo Salvi - calve_90 : Promemoria per la prossima edizione di @StepRaiDue Ospiti: Francesco Paolantoni Biagio Izzo Sergio Friscia Antonio… - RosignoliMax : @GeopoliticalCen @MarineTraffic Come direbbe Francesco Salvi: 'C'è da spostare una petroliera'?? -