Flash News di Venerdì 26 Marzo 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) Si è chiuso il vertice Europeo dei 27 Capi di Stato e di Governo che ha affrontato il nodo dell’approvvigionamento dei vaccini, con il forte pressing dell’Italia sulle aziende farmaceutiche. “I cittadini si sentono ingannati, per questo l’Europa ora esige da aziende come AstraZeneca, che vengano onorati i contratti con l’Unione, prima di poter esportare i vaccini verso altre regioni del mondo”, ha detto il Premier Mario Draghi; Il capo della protezione civile, Curcio e il commissario straordinario all’emergenza Figliuolo, sono in Calabria per verificare l’andamento della campagna vaccinale, mentre le regioni lavorano per procedere a velocità uniforme nell’erogazione dei vaccini. Intanto il Vaticano immunizza 1.200 persone, tra gli emarginati e i bisognosi; Il Presidente del Consiglio oggi si è anche concentrato sul fronte interno, riunendo la cosiddetta “Cabina di Regia”, per fare ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Si è chiuso il vertice Europeo dei 27 Capi di Stato e di Governo che ha affrontato il nodo dell’approvvigionamento dei vaccini, con il forte pressing dell’Italia sulle aziende farmaceutiche. “I cittadini si sentono ingannati, per questo l’Europa ora esige da aziende come AstraZeneca, che vengano onorati i contratti con l’Unione, prima di poter esportare i vaccini verso altre regioni del mondo”, ha detto il Premier Mario Draghi; Il capo della protezione civile, Curcio e il commissario straordinario all’emergenza Figliuolo, sono in Calabria per verificare l’andamento della campagna vaccinale, mentre le regioni lavorano per procedere a velocità uniforme nell’erogazione dei vaccini. Intanto il Vaticano immunizza 1.200 persone, tra gli emarginati e i bisognosi; Il Presidente del Consiglio oggi si è anche concentrato sul fronte interno, riunendo la cosiddetta “Cabina di Regia”, per fare ...

Advertising

FratellidItalia : ?? #Festadelpapà, non di genitore 2 ?? Link: - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Il mistero del Van Eyck rubato dalla cattedrale di Gand 80 anni fa Dopo quas… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Diritti umani, la guerra a colpi di sanzioni con la Cina Violazione dei diri… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Segretario di Stato Usa, Blinken: 'Non ci coalizziamo contro la Cina, ma lot… - informatori_it : A chi piace compilare la nota spese o prendere appunti durante le #call? Scopri come le #tecnologie ci aiuteranno a… -