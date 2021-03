Fiere | Stipa Asal | “Serve data certa ripartenza e regole chiare”

(Di venerdì 26 marzo 2021) “Le richieste al governo da parte di due delle più importanti manifestazioni fieristiche in Italia – Salone del Mobile di Milano e Salone del Libro di Torino – non possono che trovare il nostro pieno sostegno. Il sistema fieristico italiano è un asset strategico del Paese di cui facciamo parte e su cui crediamo sia indispensabile che il governo faccia una riflessione, in modo da garantire unain totale sicurezza”. Lo dichiara Sandro, presidente di-AssoAllestimenti di FederlegnoArredo. “Il comparto degli allestitori fieristici, che comerappresentiamo, è fermo da oltre un anno, i fatturati sono praticamente azzerati, i ristori sono davvero una goccia in mezzo al mare, ma unaper lae ...

"Le richieste al governo da parte di due delle più importanti manifestazioni fieristiche in Italia - Salone del Mobile di Milano e Salone del Libro di Torino - non possono che trovare il nostro pieno ..."