Enrico Papi: «Mi volevano fare fuori dalla tv, nello spettacolo gli amici non esistono» (Di venerdì 26 marzo 2021) All’indomani dal successo della finale di Italia’s Got Talent, che ha condotto su Tv8, Enrico Papi, come riporta il Giornale di Sicilia, racconta un retroscena della sua carriera. Il conduttore, scrive il quotidiano siciliano, infatti ha confessato di essere stato vittima di bullismo televisivo, che lo ha spinto a ritirarsi dalle scene per alcuni anni. Enrico Papi ha esordito in Rai per poi passare a Mediaset. Suo il programma Sarabanda. Ma anche Matricole & Meteore, La pupa e il secchione, La ruota della fortuna. Dal 2010, è entrato a far parte dell’azienda Sky Italia. Enrico Papi: «Io vittima di bullismo nello spettacolo» Una carriera brillante, ma per qualche anno interrotta da alcuni episodi di bullismo. «Io ne sono stato vittima: nel mondo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) All’indomani dal successo della finale di Italia’s Got Talent, che ha condotto su Tv8,, come riporta il Giornale di Sicilia, racconta un retroscena della sua carriera. Il conduttore, scrive il quotidiano siciliano, infatti ha confessato di essere stato vittima di bullismo televisivo, che lo ha spinto a ritirarsi dalle scene per alcuni anni.ha esordito in Rai per poi passare a Mediaset. Suo il programma Sarabanda. Ma anche Matricole & Meteore, La pupa e il secchione, La ruota della fortuna. Dal 2010, è entrato a far parte dell’azienda Sky Italia.: «Io vittima di bullismo» Una carriera brillante, ma per qualche anno interrotta da alcuni episodi di bullismo. «Io ne sono stato vittima: nel mondo ...

Advertising

famigliasimpson : @enrick81 @napoliforever89 @AgoCannella @OltreTv @MiChiamoFranco @MikyS03 @CIAfra73 @BALDINIPAOLA @Tvottiano… - marinaaaddicted : basta far girare la ruota, non siete Enrico Papi - Ulisse28690356 : @granlombard Craniometria di Enrico papi? - corrieredicomo : - cheamarena : Come se servissero ulteriori elementi per alimentare il conflitto tra India e Pakistan. Per fortuna che c’è Enrico… -