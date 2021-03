Draghi: “Operatori sanitati non vaccinati? Non va bene, il governo intende intervenire” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Il governo intende intervenire: non va bene che Operatori sanitari non vaccinati siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta prendendo un provvedimento a riguardo”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) “Il: non vachesanitari nonsiano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta prendendo un provvedimento a riguardo”. Lo dice il premier Marioin conferenza stampa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

