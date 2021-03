Covid | quasi 24mila positivi e ancora 457 morti | +48 ricoveri

Advertising

borghi_claudio : Sapete qual è il problema di un mondo di vecchi e di tutelati? Che si è scelta la misura del lockdown con la massim… - Agenzia_Ansa : Covid, con la seconda ondata impennata di contagi sul lavoro. Secondo il report dell'Inail, quasi il 70% dei casi p… - petergomezblog : Covid, gli ospedali pugliesi in affanno: quasi il 50% dei posti letto occupati. I medici del 118: “Siamo al collass… - uomodenisoviano : RT @umanesimo: Il Covid sta mietendo moltissime vittime in quasi tutta l'Europa dell'Est (risparmiata dalla 1° ondata) Sono zone oggetto da… - GAngrilli : RT @riktroiani: Su Rai Uno, a 'La Vita in Diretta' si leggono i dati #covid e si continua a martellare: 'Ma anche oggi sono quasi 24mila' e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quasi

Agenzia ANSA

Sono invece 3.628 i pazientiricoverati in terapia intensiva , solo 8 più di ieri nel saldo ... Gli ingressi in terapia intensiva invece restano costanti e questa settimana sono stati già...Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 2.814.652 e 19.764 quelle uscite oggi dall'incubo(ieri +21.673). Gli attuali positivi ? i soggetti che hanno il virus ? risultano essere in ...E cioè quasi mezzo milione di meno della somma fra ottantenni e over 90. Come è possibile? La risposta è una sola: ci sono quasi centenari che sono stati vaccinati- e questo è l'importante- non perché ...ROMA (ITALPRESS) – Leggero incremento dei nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore – secondo i dati del Ministero della Salute – i nuovi positivi sono 23.987 contro i 23.696 di ieri, c ...