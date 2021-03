Consiglio Ue e colori delle regioni. L’agenda del fine settimana (Di venerdì 26 marzo 2021) Chiusura del Consiglio Ue e Cabina di regia Covid in Italia. Sono questi i due appuntamenti principali di giornata. Da lunedì potrebbero cambiare i colori delle regioni. Indicatori economici altro dato da registrare. Domani a Cernobbio (e online) presentazione del workshop annuale sullo scenario dell’economia e della finanza. Domenica a Sofia elezioni politiche. Ecco gli appuntamenti del fine settimana: Venerdì 26 – Worskhop annuale Ambrosetti “Lo scenario dell’economia e della finanza”, con Paolo Gentiloni, David Sassoli, Lawrence H. Summers, Philip R. Lane, Carmen M. Reinhart. – Roma, l’Istat diffonde i dati sulla Fiducia dei consumatori e delle imprese di marzo. – Berlino, diffusione dati Ifo su fiducia imprenditori relativi al mese di marzo. – New York, diffusione ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 marzo 2021) Chiusura delUe e Cabina di regia Covid in Italia. Sono questi i due appuntamenti principali di giornata. Da lunedì potrebbero cambiare i. Indicatori economici altro dato da registrare. Domani a Cernobbio (e online) presentazione del workshop annuale sullo scenario dell’economia e della finanza. Domenica a Sofia elezioni politiche. Ecco gli appuntamenti del: Venerdì 26 – Worskhop annuale Ambrosetti “Lo scenario dell’economia e della finanza”, con Paolo Gentiloni, David Sassoli, Lawrence H. Summers, Philip R. Lane, Carmen M. Reinhart. – Roma, l’Istat diffonde i dati sulla Fiducia dei consumatori eimprese di marzo. – Berlino, diffusione dati Ifo su fiducia imprenditori relativi al mese di marzo. – New York, diffusione ...

Advertising

Gworldmywrld : Allora io sto film ve lo consiglio assai. Fa piangere, fa sorridere, ha una colonna sonora pazzesca, la cultura cin… - echanblossom : @GEONHVKISM Allora io ti consiglio tantissimo di ascoltare Form, poi Better do Better, ovvero il loro debutto, e po… - carrotsxkiwi : @lifvgoeson_ Ah Okok allora non so personalmente io scelgo i colori sia come mood del periodo oppure come stagione… - mculaufey : @divnabi 3 mesi prima che iniziassero a sbiadirsi, ti consiglio di non usare tinta ma il lucido, chiedi al tuo parr… - mikedells : @LaCastelliM5s ma cacchio le state combinando di tutti i colori anche con questo condono da 660 milioni di euro : l… -