Chris Stainton si racconta | dall’uso di droghe al rapporto con Joe Cocker

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il batterista, che ha sempre tenuto un profilo basso,la sua vita musicale, ilcon Joe, ma non solo. L’artista si apre asserendo di aver fatto uso dipesanti a Woodstock. Chi è? Per quanto la domanda possa sembrare banale e scontata, non lo è affatto e vi spieghiamo il perché. L’artista, tastierista e bassista, ha sempre cercato di tenere un profilo basso. Sebbene gli piacesse suonare su di un palco, ha sempre preferito risultare un gregario che un leader. Non gli è mai interessato vestire i panni della star. Inizialmente, il musicista, si esibiva in pub e bar e così è stato per un paio di anni. Poi, il produttore Denny Cordell, cercava un artista differente e proprio Joe ...