Autostrade multata per 5 milioni dall’Antitrust “Non ha ridotto pedaggi sui tratti in condizioni critiche”

Roma, 26 mar – L'Antitrust ha sanzionato con una multa da 5 milioni di euro Autostrade per l'Italia per pratica commerciale scorretta. Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la società del gruppo Atlantia (famiglia Benetton) non ha abbassato il pedaggio nei tratti dove il servizio era gravemente carente. La multa arriva alla vigilia dell'ennesimo incontro sulla cessione dell'88% di Aspi, con i Benetton che prima di perdere la concessione vogliono guadagnarci il più possibile, fino all'ultimo. Multa dell'Antitrust ad Autostrade: "Pratica scorretta" Come si legge sul sito dell'Antitrust, Aspi "non ha adeguato né ridotto il pedaggio nei tratti in cui si registrano critiche e persistenti ...

