Alitalia: Mef, Mise e Mims, colloquio costruttivo con Vestager, prosegue il confronto tecnico (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Creazione di un vettore solido, sostenibile e indipendente che possa iniziare ad operare al più presto nel segno della discontinuità. È questo l’obiettivo ribadito oggi nel colloquio in videoconferenza sulla questione Alitalia tra la vicepresidente della Commissione europea e Commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager e i ministri dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. I ministri e la Commissaria, si legge in una nota, “hanno concordato di aggiornarsi nei prossimi giorni alla luce di ulteriori approfondimenti tecnici”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Creazione di un vettore solido, sostenibile e indipendente che possa iniziare ad operare al più presto nel segno della discontinuità. È questo l’obiettivo ribadito oggi nelin videoconferenza sulla questionetra la vicepresidente della Commissione europea e Commissaria alla Concorrenza Margrethee i ministri dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. I ministri e la Commissaria, si legge in una nota, “hanno concordato di aggiornarsi nei prossimi giorni alla luce di ulteriori approfondimenti tecnici”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenparl : Alitalia, Mef, Mise e Mims, colloquio costruttivo con Vestager, prosegue il confronto tecnico -… - TV7Benevento : Alitalia: Mef, Mise e Mims, colloquio costruttivo con Vestager, prosegue il confronto tecnico... - AlexTesti777 : RT @FitCisl: La Fit-Cisl è accanto alle lavoratrici e ai lavoratori di @Alitalia e Cityliner che protestano a #Fiumicino per rivendicare un… - paspaniccia : RT @FitCisl: La Fit-Cisl è accanto alle lavoratrici e ai lavoratori di @Alitalia e Cityliner che protestano a #Fiumicino per rivendicare un… - paspaniccia : RT @FitCisl: #Alitalia per l'Italia: sosteniamo le lavoratrici e i lavoratori e rilanciamo una grande compagnia di bandiera! ???????????? ?????? htt… -