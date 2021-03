Aburrido y su banda e Micalizzi collaborano per un singolo

(Di venerdì 26 marzo 2021) Francoha prodotto il brano “” pery su: la canzone è disponibile su tutte le piattaforme digitali In radio, già disponibile negli store e sulle piattaforme digitali arriva “” ildiy supubblicato da New Team Music distribuzione Believe Digital.è un brano che rientra in un genere misto… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aburrido banda

Corriere Nazionale

Dal 9 marzo in radio, già disponibile negli store e sulle piattaforme digitali arriva "" il singolo diy supubblicato da New Team Music distribuzione Believe Digital.è un brano che rientra in un genere misto tra la musica latina e la house , molto ballabile e divertente. Il ...Dal 9 marzo in radio, già disponibile negli store e sulle piattaforme digitali arriva "" il singolo diy supubblicato da New Team Music distribuzione Believe Digital.è un brano che rientra in un genere misto tra la musica latina e la house , molto ballabile e divertente. Il ...Aburrido è un brano che rientra in un genere misto tra la musica latina e la house, molto ballabile e divertente. Il brano, che è uno strumentale, è stato composto da Franco Micalizzi che lo ha anche ...