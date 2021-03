Xiaomi Mi Mix 4 si farà e verrà svelato in un evento a fine marzo (Di giovedì 25 marzo 2021) Xiaomi annuncia la data di lancio ufficiale di Xiaomi Mi Mix 4 durante un evento atteso per il 29 marzo 2021 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 25 marzo 2021)annuncia la data di lancio ufficiale diMi Mix 4 durante unatteso per il 292021 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Xiaomi Mi Mix 4 si farà e verrà svelato in un evento a fine marzo - Albus961 : RT @GizChinait: #XIAOMI Mi MIX 4 con lenti liquide: la rivoluzione della fotografia per smartphone! #XiaomiMiMIX4 - HWSWReview : Xiaomi presenterà un nuovo Mi Mix il 29 marzo, via - infoitscienza : Come seguire la presentazione di Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra e Mi MIX 4 (Fold) - androidiani : Xiaomi presenterà un nuovo Mi Mix il 29 marzo - -