Vittorio Sgarbi su tutte le furie | “A Draghi non gliene frega niente del mio cancro e dei problemi cardiaci | gli frega solo del Covid”

(Di giovedì 25 marzo 2021) “Nondele dei, glidel”. È unfurioso ma anche lucidissimo, quello che risponde alle domande del Corriere della Sera dopo il suo sorprendente e criticatissimo intervento a Montecitorio. Il critico d’arte ha infatti rivelato durante una seduta alla Camera di aver scoperto di essere stato affetto da coronavirus a dicembre in maniera asintomatica, ma soprattutto di avere il. Per questo ha portato un certificato medico alla presidenza di Montecitorio dove è richiesto di non indossare la mascherina, e nel dirlo in pubblicosi è proprio tolto la ...

Peste e coronavirus 1576-2020' (prefazione di Matteo Bassetti, nota conclusiva di Vittorio Sgarbi), mostra come fra i due eventi le similitudini siano tanto numerose quanto inquietanti. E come la ...(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAR - GIANLUCA MONTINARO, PESTE E CORONAVIRUS 1576-2020 (La Mandragora Editrice, Imola, 2021, pp.202, 15 euro) - Le analogie tra la pestilenza che sconvolse l'Italia nel 1576, pas ...