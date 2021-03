Vaccini: Regioni respingono le accuse di favoritismi (Di giovedì 25 marzo 2021) Divise su tempi e modi di vaccinazione anti - Covid, oggi le Regioni compatte chiedono un confronto urgente con il governo. "Condividiamo e sosteniamo l'esigenza di velocizzare al massimo la campagna ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 25 marzo 2021) Divise su tempi e modi di vaccinazione anti - Covid, oggi lecompatte chiedono un confronto urgente con il governo. "Condividiamo e sosteniamo l'esigenza di velocizzare al massimo la campagna ...

Advertising

matteorenzi : Sui #vaccini con Figliuolo si è finalmente fatto un passo avanti, ma ancora non basta: dobbiamo arrivare a mezzo mi… - fattoquotidiano : Vaccini, così funzionano le liste di riserva nelle Regioni. Le “panchine” anti-sprechi? Moduli online e overbooking… - fattoquotidiano : VACCINI A RILENTO Il monitoraggio dell'Università Cattolica di Roma sulla campagna vaccinale: la Lombardia si confe… - lozobeat : Immobilismo del governo, curva epidemiologica che fa segnare oltre 2500 morti a settimana, vaccini che non arrivano… - cesarebrogi1 : RT @NFratoianni: #Salvini invece di polemizzare sulle chiusure si preoccupi di far accellerare vaccinazioni nelle regioni in cui la Lega go… -