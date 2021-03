Uomini e Donne in lutto: morto Fabio Donato Saccu, ex cavaliere del Trono Over (Di giovedì 25 marzo 2021) Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, è in lutto. L’ex cavaliere del Trono Over, tanto apprezzato dagli opinionisti e dal pubblico, Fabio Donato Saccu è morto. L’ex protagonista del programma, un geometra di Ponderano (provincia di Biella), non ce l’ha fatta a sconfiggere un tumore che da tempo lo perseguitava ed è deceduto a 46 anni. Uomini e Donne in lutto: morto Fabio Donato Saccu, la storia d’amore con Lisa Leporati Fabio Donato Saccu aveva trovato l’amore proprio nel programma. E’ a Uomini e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021), il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, è in. L’exdel, tanto apprezzato dagli opinionisti e dal pubblico,. L’ex protagonista del programma, un geometra di Ponderano (provincia di Biella), non ce l’ha fatta a sconfiggere un tumore che da tempo lo perseguitava ed è deceduto a 46 anni.in, la storia d’amore con Lisa Leporatiaveva trovato l’amore proprio nel programma. E’ ae ...

