Treviso | la madre dell’aggressore di Marta | «Colpa della Dad E’ buono | Meloni e Salvini non lo sanno”

(Di giovedì 25 marzo 2021)Novello si è risvegliata. Lunedì la ragazza ventiseienne era stata aggredita da un ragazzino a coltellate a Mogliano Veneto. Ladi, come riporta il CorriereSera, alla notizia del risvegliogiovane è scoppiata a piangere. È una ragazzache ha cresciuto il figlio con l’aiuto dei genitori e del fratello. Il padre del ragazzo, un immigrato di origini africane, se n’è andato prima ancora che nascesse. «Sapere che se la caverà – ha detto al Corriere – mi rende davvero tanto felice. In queste ore ho pensato continuamente ae al dolore dei suoi genitori. Mi dispiace: quello che ha fatto mio figlio è grave». E poi ancora. «Ne stanno parlando tutti. Parla, la ...

Ragazza accoltellata da un 15enne. La: 'La dad lo ha reso un violento' Marta, la ventiseienne di Mogliano Veneto (), colpita brutalmente con 20 coltellate da un ragazzo 15enne, è fuori dal coma. La ragazza è stata sottoposta ...... anzi tre: quello del bimbo che a cinque anni perde la, dell'adolescente che a nove si ...Finazzer Flory Dante per nostra fortuna che poi verrà proiettato in aprile a Verona e a. EVENTI IN ...Marta, la ventiseienne di Mogliano Veneto (Treviso), colpita brutalmente con 20 coltellate ... A tirare un sospiro di sollievo, dopo la notizia del risveglio, è stata la madre dell'aggressore: "Sapere ...«Fatemi vedere mamma e papà». Ieri Marta Novello si è risvegliata dal coma farmacologico e ha subito chiesto di abbracciare i genitori. La 26enne trevigiana che lunedì era stata aggredita con oltre ve ...