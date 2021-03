Torna l’ora legale e un’ora di luce in più: lancette avanti nel fine settimana (Di giovedì 25 marzo 2021) Ci siamo: Torna l’ora legale. Nella notte tra sabato 27 marzo e domenica 28 marzo 2021, le lancette di tutti gli orologi andranno spostate un’ora avanti, dalle 2 alle 3. Il prossimo weekend, infatti, si dormirà un’ora in meno, ma si potrà godere di un’ora di luce e di sole, si spera, in più. l’ora legale resterà in vigore fino all’ultimo weekend del mese di ottobre, ovvero fino alla notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, quando si rifarà il cambio Tornando all’ora solare. Leggi anche › Ambiente e futuro: viviamo nell’era del precipizio? ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 marzo 2021) Ci siamo:. Nella notte tra sabato 27 marzo e domenica 28 marzo 2021, ledi tutti gli orologi andranno spostate, dalle 2 alle 3. Il prossimo weekend, infatti, si dormiràin meno, ma si potrà godere didie di sole, si spera, in più.resterà in vigore fino all’ultimo weekend del mese di ottobre, ovvero fino alla notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, quando si rifarà il cambiondo alsolare. Leggi anche › Ambiente e futuro: viviamo nell’era del precipizio? ...

Corriere : Torna l’ora legale (forse l’ultima) in Italia. Terna: «Oltre 1,7 miliardi risparmiati d... - fanpage : Dormiremo un'ora in meno. Torna l'ora legale. - MareMos63645927 : Che bello, da domenica torna l'#OraLegale... Avremo un'ora in più da trascorrere in #lockdown... - willycuba65 : RT @Roma: ? Torna l’ora legale, domenica #28marzo alle 2 di mattina le lancette dell’orologio dovranno essere spostate in avanti di un'ora.… - RinoUssassai : RT @IlReverendo71: Domenica torna l’ora legale, la lancetta si sposterà avanti di un'ora. Oppure 45 minuti, ma senza fattura. #amarcord -

Ultime Notizie dalla rete : Torna l’ora Torna l’ora legale (forse l’ultima) in Italia. Ma perché l’Europa è divisa sull’abolizione? Corriere della Sera