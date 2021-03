Riforma pensioni 2021, ultime: ma se riconsiderassimo il Ddl 857? parla Cazzola (Di giovedì 25 marzo 2021) In questi giorni a seguito delle sei proposte che i sindacati hanno presentato al Ministro Orlando al fine di far ripartire il tavolo di confronto sulla previdenza, molti lavoratori ci hanno scritto in privato, facendoci notare come due di esse ossia l’uscita flessibile dai 62 anni d’età e la quota 41 per tutti fossero già in realtà parte di un provvedimento presentato nel lontano 2013 a firma Damiano Baretta e Gnecchi ossia il DDl 857, mai approvato. Abbiamo allora deciso di confrontarci sull’attuale panorama previdenziale e sui possibili scenari futuri e su un possibile ‘rilancio’ del Ddl 857 con Giuliano Cazzola, Giusvalorista ed eletto deputato nella XVI Legislatura ove é stato vice presidente della Commissione Lavoro e relatore di importanti provvedimenti legislativi. Eccovi l’interessante intervista che ne é ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 25 marzo 2021) In questi giorni a seguito delle sei proposte che i sindacati hanno presentato al Ministro Orlando al fine di far ripartire il tavolo di confronto sulla previdenza, molti lavoratori ci hanno scritto in privato, facendoci notare come due di esse ossia l’uscita flessibile dai 62 anni d’età e la quota 41 per tutti fossero già in realtà parte di un provvedimento presentato nel lontano 2013 a firma Damiano Baretta e Gnecchi ossia il DDl, mai approvato. Abbiamo allora deciso di confrontarci sull’attuale panorama previdenziale e sui possibili scenari futuri e su un possibile ‘rilancio’ del Ddlcon Giuliano, Giusvalorista ed eletto deputato nella XVI Legislatura ove é stato vice presidente della Commissione Lavoro e relatore di importanti provvedimenti legislativi. Eccovi l’interessante intervista che ne é ...

zazoomblog : Pensioni ultime notizie: probabile rinvio riforma in autunno. No dei sindacati - #Pensioni #ultime #notizie:… - PMI_it : Riforma pensioni 2022 in salita, Orlando: altre le priorità: Il Ministro del Lavoro Orlando riconosce la necessità… - TheItalianTimes : Novità #pensioni 2021: in vista della #Riforma delle Pensioni da attuare prima della fine di #Quota100 i #sindacati… - sole24ore : Quello delle pensioni si presenta anzitutto come uno dei temi potenzialmente più divisivi per la maggioranza di gov… - AlessaDiGi : Bene pensare a #nextgenerationEU ma bisogna pensare anche ai genitori di next generation EU: gli sfigati di… -