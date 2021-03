Paquetà: “A Lione sono un giocatore migliore. A Milano non avevo amici…” (Di giovedì 25 marzo 2021) Lo aveva detto anche in passato, adesso Lucas Paquetà ribadisce il concetto: al Lione sta bene, molto meglio di quanto non stesse in Italia, nella recente esperienza al Milan. Intervenuto ai microfoni di Canal +, il brasiliano ha commentato in modo chiaro alcuni dettagli della sua avventura rossonera ma anche di come in questo momento le cose siano decisamente cambiate in meglio.Paquetà: "A Milano non avevo amici"caption id="attachment 1112395" align="alignnone" width="496" Paquetà (Instagram Paquetà)/caption"sono più felice a Lione. Voglio fare un buon lavoro. Spero di continuare così ancora per molti anni", ha esordito Paquetà in merito al suo stato di forma e ai suoi miglioramenti degli ultimi mesi. "Quello che ho ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 marzo 2021) Lo aveva detto anche in passato, adesso Lucasribadisce il concetto: alsta bene, molto meglio di quanto non stesse in Italia, nella recente esperienza al Milan. Intervenuto ai microfoni di Canal +, il brasiliano ha commentato in modo chiaro alcuni dettagli della sua avventura rossonera ma anche di come in questo momento le cose siano decisamente cambiate in meglio.: "Anonamici"caption id="attachment 1112395" align="alignnone" width="496"(Instagram)/caption"più felice a. Voglio fare un buon lavoro. Spero di continuare così ancora per molti anni", ha esorditoin merito al suo stato di forma e ai suoi miglioramenti degli ultimi mesi. "Quello che ho ...

