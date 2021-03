Ogni mattina, Raimondo Todaro va allo scontro violento con i giudici di Ballando e lancia una bomba: “Attaccano perché …”, cala il gelo in studio (Di giovedì 25 marzo 2021) Raimondo Todaro è uno dei ballerini e insegnanti di ballo storici di Ballando con le stelle, il fortunatissimo programma condotto da Milly Carlucci che quest’anno è stato faticosissimo condurre a causa di tutte le restrizioni che sono state adottate a causa della pandemia e per i vari casi di positività che ci sono stati che, puntata per puntata costringevano la produzione a cambiare rotta. Ma il programma è andato in porto ed è stata, comunque, una bellissima edizione come tutte le precedenti che sa far emozionare, stupire e divertire. Raimondo Todaro ospite a Ogni mattina lancia una bomba sui giudici Ieri, Raimondo Todaro è andato ospite a ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 25 marzo 2021)è uno dei ballerini e insegnanti di bstorici dicon le stelle, il fortunatissimo programma condotto da Milly Carlucci che quest’anno è stato faticosissimo condurre a causa di tutte le restrizioni che sono state adottate a causa della pandemia e per i vari casi di positività che ci sono stati che, puntata per puntata costringevano la produzione a cambiare rotta. Ma il programma è andato in porto ed è stata, comunque, una bellissima edizione come tutte le precedenti che sa far emozionare, stupire e divertire.ospite aunasuiIeri,è andato ospite a ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, ha promulgato questa mattina la legge approvata ieri dal Parlam… - FrancMarson : RT @PossibileIt: Ieri mattina, la madre e la sorella di #PatrickZaki gli hanno fatto visita in carcere. Lo definiscono triste, scrivono che… - Joongs_Juliet : Perché ogni mattina devo andare in bagno quando sta per finire la prima lezione e devo cambiare meet... - CafarellAntonio : RT @PossibileIt: Ieri mattina, la madre e la sorella di #PatrickZaki gli hanno fatto visita in carcere. Lo definiscono triste, scrivono che… - turtlemarta : RT @PossibileIt: Ieri mattina, la madre e la sorella di #PatrickZaki gli hanno fatto visita in carcere. Lo definiscono triste, scrivono che… -