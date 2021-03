MotoGP | Valentino Rossi | “Sono felice di confrontarmi con Morbidelli Spero non sia questo il mio ultimo anno”

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 marzo 2021)si presenta per la 26ma volta ai nastri di partenza del Motomondiale. La carriera del “Dottore” prosegue e sarà, come al solito, il circuito di Losail (Qatar) a fare da battesimo per questa nuova stagione del campionato di. Un’annata di cambiamenti per: l’addio al Team Factory Yamaha e l’arrivo nella scuderia clienti (Petronas). Il “46” potrà contare comunque su una moto ufficiale e aggiornata, contrariamente al compagno di squadra Franco, e le motivazionialte per dimostrarsi all’altezza della situazione, reduce da un 2020 in cui niente è andato per il verso giusto, ricordando tra l’altro la positività al Covid-19. Una sfida interessante e accattivante perche gli darà delle risposte anche sul suo futuro: ...