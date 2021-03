Morto Fabio Donato Saccu, ex protagonista del Trono Over di Uomini e donne si è spento a 46 anni (Di giovedì 25 marzo 2021) È Morto Fabio Donato Saccu. Il geometra di Ponderano, in provincia di Biella, protagonista del Trono Over di Uomini e donne a soli 46 anni. L’ex cavaliere è stato uno dei personaggi maschili più apprezzati del programma di Maria De Filippi trovò l’amore con Lisa Leporati e lasciò il programma insieme a lei. La coppia si conobbe nel 2014 dopo che lei usciva da una frequentazione andata a male. Tra i due nacque subito una bella intesa e anch se Lisa all’inizio era un po’ scettica nel corso delle settimane si è lasciata corteggiare e coinvolgere fino a lasciare il programma insieme a lui. Nel 2015 lui le ha chiesto di sposarla, proprio in trasmissione, ma da quel momento la coppia ha scelto di vivere la relazione lontano ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 25 marzo 2021) È. Il geometra di Ponderano, in provincia di Biella,deldia soli 46. L’ex cavaliere è stato uno dei personaggi maschili più apprezzati del programma di Maria De Filippi trovò l’amore con Lisa Leporati e lasciò il programma insieme a lei. La coppia si conobbe nel 2014 dopo che lei usciva da una frequentazione andata a male. Tra i due nacque subito una bella intesa e anch se Lisa all’inizio era un po’ scettica nel corso delle settimane si è lasciata corteggiare e coinvolgere fino a lasciare il programma insieme a lui. Nel 2015 lui le ha chiesto di sposarla, proprio in trasmissione, ma da quel momento la coppia ha scelto di vivere la relazione lontano ...

Advertising

desmo_gallo : RT @MediasetTgcom24: E' morto Fabio Donato Saccu, ex cavaliere di 'Uomini e Donne' #uominiedonne - Mariquita_la1a : Io non lo ricordo. Voi? Morto Fabio Donato Saccu, ex protagonista del Trono Over di #UominieDonne si è spento a 46… - AnsiaVibes : RT @MediasetTgcom24: E' morto Fabio Donato Saccu, ex cavaliere di 'Uomini e Donne' #uominiedonne - zazoomblog : Uomini e Donne Fabio Donato Saccu morto: la malattia e la moglie Lisa - #Uomini #Donne #Fabio #Donato #Saccu - peppe844 : #uominiedonne Morto Fabio Donato Saccu, l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne aveva 46 anni… -