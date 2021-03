Medicina di genere, Zampa: “Contribuisce a personalizzare la cura” (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – “La medicina di genere è un tema a me molto caro, senza considerare il genere è impossibile arrivare all’equità nella tutela della salute e nelle cure“. Lo ha detto la già Sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervenendo all’incontro di oggi su zoom promosso da W20 sulla medicina di genere come tema da portare in agenda per il G20. Tema da sempre centrale nell’attività istituzionale di Zampa che il 22 settembre 2020 ha sottoscritto un decreto per istituire presso l’Istituto Superiore di Sanità, l’Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere “Sotto la presidenza italiana, come sapete, il G20 si concentrerà su tre pilastri d’azione: persone, pianeta, e prosperità e mirerà a trovare un percorso per rispondere alla pandemia COVID-19?, ha detto Zampa riferendosi a “l’accesso equo e mondiale a strumenti diagnostici, terapeutici, ai vaccini e a rafforzare la resilienza ai futuri shock legati alla salute. È ovvio che non è possibile raggiungere l’equità nella salute se non si supera il divario di genere e questo può avvenire solo se applichiamo la cosiddetta gender medicine”, ha affermato. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – “La medicina di genere è un tema a me molto caro, senza considerare il genere è impossibile arrivare all’equità nella tutela della salute e nelle cure“. Lo ha detto la già Sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervenendo all’incontro di oggi su zoom promosso da W20 sulla medicina di genere come tema da portare in agenda per il G20. Tema da sempre centrale nell’attività istituzionale di Zampa che il 22 settembre 2020 ha sottoscritto un decreto per istituire presso l’Istituto Superiore di Sanità, l’Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere “Sotto la presidenza italiana, come sapete, il G20 si concentrerà su tre pilastri d’azione: persone, pianeta, e prosperità e mirerà a trovare un percorso per rispondere alla pandemia COVID-19?, ha detto Zampa riferendosi a “l’accesso equo e mondiale a strumenti diagnostici, terapeutici, ai vaccini e a rafforzare la resilienza ai futuri shock legati alla salute. È ovvio che non è possibile raggiungere l’equità nella salute se non si supera il divario di genere e questo può avvenire solo se applichiamo la cosiddetta gender medicine”, ha affermato.

