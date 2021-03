Lecce, Pazzini vota Coda: «Con lui si può andare in Serie A» (Di giovedì 25 marzo 2021) Giampaolo Pazzini ha parlato di Massimo Coda, che ha eguagliato il suo record di doppiette consecutive Giampaolo Pazzini, ex bomber italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Massimo Coda. L’attaccante del Lecce ha infatti eguagliato il record del Pazzo di quattro doppiette consecutive in Serie B. «Molto bravo, anche se è uno che ha sempre fatto la differenza in B. E bravo Corvino che per vincere ha puntato su di lui, che è una certezza. La B richiede entusiasmo, ma è fondamentale l’esperienza se vuoi vincere. Si può salire in A facendo segnare più giocatori, ma servono attaccanti decisivi nei momenti che contano: penso che Empoli e Lecce siano favoriti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Giampaoloha parlato di Massimo, che ha eguagliato il suo record di doppiette consecutive Giampaolo, ex bomber italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Massimo. L’attaccante delha infatti eguagliato il record del Pazzo di quattro doppiette consecutive inB. «Molto bravo, anche se è uno che ha sempre fatto la differenza in B. E bravo Corvino che per vincere ha puntato su di lui, che è una certezza. La B richiede entusiasmo, ma è fondamentale l’esperienza se vuoi vincere. Si può salire in A facendo segnare più giocatori, ma servono attaccanti decisivi nei momenti che contano: penso che Empoli esiano favoriti». Leggi su Calcionews24.com

