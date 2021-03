Juve | Marchisio spiazza i tifosi | “Benzema a un passo”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Claudio, ex centrocampista dellantus, ha svelato un retroscena di calciomercato che riguarda Karimed il club bianconero. Lantus, da sempre, è attenta alle situazioni di calciomercato che riguarda i top player di mezza Europa. La società di Andrea Agnelli ha provato, in più sessioni di mercato, ad accaparrarsi i migliori calciatori Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Le dichiarazioni di Claudio, ex centrocampista della, sul rendimento in bianconero di Cristiano ...Leggi anche >>> Bolgia, duro attacco dei tifosi ai due calciatori: colpa di due post Claudioe la rivelazione sulla malattia: vuole 'mostrarsi per quello che è'Claudio Marchisio nella lunga intervista rilasciata a 'Cronache di Spogliatoio' ha rivelato un retroscena di mercato inedito sulla Juventus.Inoltre, racconta un retroscena su Pogba: " Le citriche agli opinionisti tifosi? È un problema culturale, non solo nello sport. Pogba ha raccontato di aver vissuto un razzismo qua, quando era solo rag ...