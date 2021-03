Italia’s Got Talent, il comico comasco Max Angioni è secondo con i suoi “divertenti miracoli” (Di giovedì 25 marzo 2021) Max Angioni e le sue nozze di Cana valgono il secondo posto nella finale di Italia’s Got Talent (Tv8). Il comico comasco ha interpretato in maniera molto divertente il brano del vangelo che racconta del primo miracolo di Gesù strappando le risate dei giudici e del pubblico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Maxe le sue nozze di Cana valgono ilposto nella finale diGot(Tv8). Ilha interpretato in maniera molto divertente il brano del vangelo che racconta del primo miracolo di Gesù strappando le risate dei giudici e del pubblico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

IGT_official : Stefano Bronzato è il vincitore dell'undicesima edizione di Italia's Got Talent. ??? #IGT - ilfattovideo : Italia’s Got Talent, il comico comasco Max Angioni è secondo con i suoi “divertenti miracoli” - larenait : Le notizie che troverete su L'Arena domani in edicola e digitale, nelle anticipazioni di @alessandrabatai Alessandr… - digitalsat_it : 1 milione e 847 mila su Sky e TV8 per finale di Italia's Got Talent - infoitcultura : Italia's Got Talent 2021 pagelle, vincitore/ Max Angioni 'geloso' di Stefano Bronzato -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Dimensioni del mercato 4K Ultra televisori HD 2021 per dati di ripartizione per tipo, profili di prodotto, applicazione, specifiche e previsioni fino al 2024 – DFO – digital financial officer DFO - digital financial officer