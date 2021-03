Inter | Conte e un attacco atomico | mai cosi prolifico

Advertising

Manu83449580 : RT @it_inter: La crescita dei risultati dell'Inter è direttamente proporzionale all'uso di #Eriksen in mezzo al campo: il danese non sarà m… - AntonioArmadi : Se siete appassionati di calcio e vi fanno ridere Aldo Giovanni e Giacomo, seguite questa pagina sia su #Facebook c… - it_inter : La crescita dei risultati dell'Inter è direttamente proporzionale all'uso di #Eriksen in mezzo al campo: il danese… - micos56 : @PirataPantani10 Bravo. Leggii i miei pensiero a tal proposito. Uno che distrugge Conte e Marotta dicendo che con P… - fcin1908it : Inter, lo scudetto si decide ad aprile: per Conte il turnover tornerà necessario -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte

CalcioMercato.it

MILANO - Non solo Lukaku e Lautaro , l'è una macchina da gol. In 27 giornate, la bandaha messo insieme un bottino di 65 reti . E' la stessa quota toccata dall' Atalanta , ma con una partita in più. Restando sul nerazzurro ...Per questo motivo ad Allegri converrebbe andare all', nel caso in cuilasciasse la panchina nerazzurra, per sua scelta o per un eventuale cambio della proprietà. Al momento questa ipotesi ...L'Inter di Antonio Conte, tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile, sarà attesa da un vero e proprio tour de force dopo la sosta per le Nazionali: 6 gare in 23 giorni ad aprile, in quello che sarà il ...Per i nerazzurri lo scudetto passa dai gol di Lukaku e Lautaro e il tecnico, con 65 gol, migliora lo score con Juve e Chelsea ...