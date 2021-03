(Di giovedì 25 marzo 2021) Un clima molto caldo ha accolto piloti e team in Bahrain, sede della prima gara della stagione 2021 che è in programma domenica. Charlese Carlossono arrivati in pista in tarda mattinata per cominciare a preparare il weekend di Sakhir insieme agli ingegneri. Prima di concludere la giornata con il consueto track walk alla luce dei riflettori, i piloti della ScuderiaMission Winnow hanno incontrato i media nella tradizionale conferenza stampa del giovedì.Voglia di scendere in pista. Il primo a prendere la parola è stato Charles cui è stato chiesto quanto si sente pronto per la nuova stagione: “Ci siamo preparati nel migliore dei modi possibili: nel corso dell’unica sessione di test pre-stagionale siamo stati tra le squadre che hanno girato di più e la vettura si è comportata nel modo in cui ci aspettavamo. Ora però ...

Advertising

ItaSportPress : Ferrari, Leclerc e Sainz pronti al debutto: 'E' il momento di conoscere i veri valori' - - automotorinews : ??? Tra l'ambizione di Charles #Leclerc e il desiderio di migliorare di Carlos #Sainz, la #Ferrari è pronta per il… - voceditalia : Formula1 Leclerc-Sainz: “Ferrari più facile da guidare” - FormulaPassion : #Ferrari, #Sainz: “Logica dice che non posso ancora giocarmela con #Leclerc” #F1 #BahrainGP ???? - giornali_it : Gp del Bahrein: Ferrari, Leclerc-Sainz, chi finirà davanti? Red Bull-Mercedes, chi è favorita? Sette domande sul Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Leclerc

La Gazzetta dello Sport

... tutto andava bene con Seb e sono sicuro che tutto andrà bene con Carlos", conclude. "Fin dal momento in cui sono arrivato a gennaio volta ho capito che laè un qualcosa di speciale ...Charlese Carlos Sainz sono arrivati in pista in tarda mattinata per cominciare a preparare ... i piloti della ScuderiaMission Winnow hanno incontrato i media nella tradizionale ...Carlos Sainz nonostante sia consapevole che nelle prime gare potrebbe finire dietro a Leclerc visto che potuto provare la SF21 soltanto per un giorno e mezzo, è molto emozionato per la sua prima gara ...ROMA. – Una Ferrari più facile da guidare a cui bisogna aggiungere anche segnali positivi in termini di performance del motore. Le prime parole in vista de via della stagione 2021 di Formula 1 targat ...