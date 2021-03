F1, Carlos Sainz: “Correre per la Ferrari è speciale, questa macchina è molto diversa dalla McLaren” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il conto alla rovescia è ormai terminato e il primo round del Mondiale 2021 di F1 è alle porte. Una stagione importante per lo spagnolo Carlos Sainz Jr. L’iberico, infatti, avrà la sua chance di Correre per un team di rilievo storico come la Ferrari, dopo aver fatto molto bene in McLaren ed essersi fatto notare dai vertici di Maranello. L’approccio con la nuova squadra è stato estremamente positivo. Carlos, infatti, si è subito sentito a casa, trovando un buon feeling con tutto l’ambiente Ferrarista. L’aspetto negativo è stato quello di non aver potuto girare molto con la nuova monoposto, nel senso che per avere un’affinità adeguata con la SF21 l’iberico avrebbe avuto bisogno di accumulare più chilometri. Tuttavia, è una condizione in ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Il conto alla rovescia è ormai terminato e il primo round del Mondiale 2021 di F1 è alle porte. Una stagione importante per lo spagnoloJr. L’iberico, infatti, avrà la sua chance diper un team di rilievo storico come la, dopo aver fattobene ined essersi fatto notare dai vertici di Maranello. L’approccio con la nuova squadra è stato estremamente positivo., infatti, si è subito sentito a casa, trovando un buon feeling con tutto l’ambientesta. L’aspetto negativo è stato quello di non aver potuto girarecon la nuova monoposto, nel senso che per avere un’affinità adeguata con la SF21 l’iberico avrebbe avuto bisogno di accumulare più chilometri. Tuttavia, è una condizione in ...

