Eriksson | “Ibrahimovic unico | anche a 40 anni è il migliore di tutti”

(Di giovedì 25 marzo 2021) L'allenatore Sven Goranha parlato del ritorno in nazionale di Zlatan. Una scelta giusta? Le dichiarazioni non lasciano dubbi

L'ex tecnico biancoceleste ha risposto anche su altri temi, da Kulusevski a Zlatan. Ecco il suo intervento integrale Sven - Goranè intervenuto in esclusiva a CMIT TV. Da Lazio - ...Milan: tutto suIscriviti al nostro canale: https://bit.ly/30bNNx9 Esclusive, ... Ospiti Sven - Goran, Marco Ballotta e l'ex numero uno del Real Madrid, Ramon Calderon.Sul ritorno in Nazionale di Ibrahimovic "A dir la verità non mi sorprende. Zlatan è unico, stupisce sempre sia a livello di club che di Nazionale. Col Milan sta facendo una stag ...E stasera Zlatan Ibrahimovic guiderà l’attacco degli svedesi nel primo match di qualificazione per il Mondiale 2022 contro la Georgia. Per questo motivo TuttoMercatoWeb.com ha intervistato un grandiss ...