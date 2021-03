Dazn e Sky | prove di pace per i diritti Tv della Serie A

(Di giovedì 25 marzo 2021)tv, Comcast sondaMF – Milano Finanza, pagina 15, di Andrea Montanari. Prima la guerra sullaA, poi, nel medio-lungo termine, una possibile tregua armata di natura commerciale che porti vantaggi a entrambi gli sfidanti. A 24 ore dell’ennesima assemblea dei 20 club del massimo campionato – con la Roma vero agobilancia – Sky econtinuano a darsi battaglia a suon di milioni e nuove proposte. Perché in palio c’è il primato nella sfida in ambito nazionale per la conquista del maggior numero ditv possibili, provando a mettere il rivale alle corde. Al momento, la proposta targata-Tim (840 milioni annui per 10 partite di cui 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva sul web) finora ha ottenuto 11 preferenze rispetto alle 14 ...

... non giungendo all'assegnazione)', con il riferimento alla lettera di ieri di, inoltre, si riserva di intraprendere 'ogni possibile azione a tutela dei propri diritti, innanzi ad ogni sede ...ha risposto. In una lettera inviata ai vertici di Serie A, riportata dall' Ansa , la società ha sottolineato che l'approccio di" rischia di minare irreparabilmente l'integrità della gara ...Dazn replica a Sky: «Pronti ad azioni a nostra tutela: il tentativo mina l'integrità dell'asta per i diritti tv» della Serie A https://t.co/qv79aEli0T pic.twitter.com/AxdLPIEpx8 All'indomani della let ...Ancora un nulla di fatto in Lega calcio per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. I club - apprende L'ANSA - hanno appena votato sulla proposta di Dazn: 11 a favore, 8.