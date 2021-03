D’Amato: Rt Lazio a 0.99, in teoria zona arancione (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “C’e’ una stima dell’indicatore RT in diminuzione, che noi riteniamo si attestera’ a 0,99. Tecnicamente quindi ci sono le condizioni per tornare in zona arancione, anche se ci rimettiamo alle decisioni dell’Istituto Superiore di Sanita’ e del ministero della Salute”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, intervenendo durante i lavori della commissione. “Abbiamo anche una lieve diminuzione nell’ultima settimana del numero dei focolai attivi- ha aggiunto D’Amato- mentre permane una situazione superiore alla media per il tasso di occupazione di area medica, siamo al 42 per cento, e per quella di terapia intensiva, siamo al 37 per cento.” “A mio avviso, pero’, entrambi gli indicatori non rappresentano una situazione di grave criticita’. Inoltre l’incidenza dei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “C’e’ una stima dell’indicatore RT in diminuzione, che noi riteniamo si attestera’ a 0,99. Tecnicamente quindi ci sono le condizioni per tornare in, anche se ci rimettiamo alle decisioni dell’Istituto Superiore di Sanita’ e del ministero della Salute”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione, Alessio, intervenendo durante i lavori della commissione. “Abbiamo anche una lieve diminuzione nell’ultima settimana del numero dei focolai attivi- ha aggiunto- mentre permane una situazione superiore alla media per il tasso di occupazione di area medica, siamo al 42 per cento, e per quella di terapia intensiva, siamo al 37 per cento.” “A mio avviso, pero’, entrambi gli indicatori non rappresentano una situazione di grave criticita’. Inoltre l’incidenza dei ...

