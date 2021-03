Covid Francia, “epidemia fuori controllo” (Di giovedì 25 marzo 2021) In Francia “oggi l’epidemia” di coronavirus “è fuori controllo”. Così su Bfmtv l’ex direttore generale della Sanità francese William Dab ha descritto l’impatto dei nuovi contagi sul paese. In particolare Dab ha espresso preoccupazione per la pressione sugli ospedali e per il fatto che i pazienti ammessi in rianimazione siano più giovani di prima. Ci sono due “cose inquietanti”, ha aggiunto, il fatto che “il 30% dei pazienti ammessi in rianimazione abbia meno di 60 anni” e “la durata più lunga della permanenza in ospedale, che non aiuterà a risolvere il problema della carenza di posti letto nelle strutture sanitarie, essenzialmente dovuto al fatto che la variante britannica, dominante da noi, è più grave della forma precedente”. “Se l’obiettivo è un obiettivo di salute pubblica, non ci sono soluzioni diverse dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) In“oggi l’” di coronavirus “è”. Così su Bfmtv l’ex direttore generale della Sanità francese William Dab ha descritto l’impatto dei nuovi contagi sul paese. In particolare Dab ha espresso preoccupazione per la pressione sugli ospedali e per il fatto che i pazienti ammessi in rianimazione siano più giovani di prima. Ci sono due “cose inquietanti”, ha aggiunto, il fatto che “il 30% dei pazienti ammessi in rianimazione abbia meno di 60 anni” e “la durata più lunga della permanenza in ospedale, che non aiuterà a risolvere il problema della carenza di posti letto nelle strutture sanitarie, essenzialmente dovuto al fatto che la variante britannica, dominante da noi, è più grave della forma precedente”. “Se l’obiettivo è un obiettivo di salute pubblica, non ci sono soluzioni diverse dal ...

