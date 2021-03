Bce, prospettive ancora incerte per andamento contagi e vaccini (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nonostante le attese di un miglioramento della situazione economica complessiva nel corso del 2021, l'incertezza continua a caratterizzare le prospettive economiche a breve termine, in particolare per quanto riguarda la dinamica della pandemia di coronavirus e la rapidità delle campagne vaccinali. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino mensile della Bce. In tale situazione rimane essenziale preservare condizioni di finanziamento favorevoli nel periodo della pandemia. Dopo la recessione indotta dalla pandemia di coronavirus, l'economia internazionale ha evidenziato un recupero più rapido rispetto alle attese formulate nelle proiezioni macroeconomiche degli esperti dell'Eurosistema a dicembre 2020. Le condizioni finanziarie nell'area dell'euro si sono lievemente inasprite dopo la riunione del Consiglio direttivo di dicembre 2020, in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nonostante le attese di un miglioramento della situazione economica complessiva nel corso del 2021, l'zza continua a caratterizzare leeconomiche a breve termine, in particolare per quanto riguarda la dinamica della pandemia di coronavirus e la rapidità delle campagne vaccinali. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino mensile della Bce. In tale situazione rimane essenziale preservare condizioni di finanziamento favorevoli nel periodo della pandemia. Dopo la recessione indotta dalla pandemia di coronavirus, l'economia internazionale ha evidenziato un recupero più rapido rispetto alle attese formulate nelle proiezioni macroeconomiche degli esperti dell'Eurosistema a dicembre 2020. Le condizioni finanziarie nell'area dell'euro si sono lievemente inasprite dopo la riunione del Consiglio direttivo di dicembre 2020, in un ...

