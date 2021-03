Anticipazioni Uomini e Donne | momenti di tensione | cosa accadrà

(Di giovedì 25 marzo 2021) Questo pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di. Ledi giovedì 25 marzo. Nelle puntata di ieri dici sono stati colpi di scena e brutte…cadute. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 maggio, dovrebbe andare in onda la seconda parte della puntata che è stata registrata L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

Tutto è pronto per una nuova puntata del dating showe Donne . Secondo lede Il Vicolo delle News quella di oggi sarà una puntata da non perdere, colma di colpi di scena! Oggi al centro dello studio ci sarà Alessandro , che si sta ...Come ricordiamo sempre, non esistonoufficiali giornaliere die Donne, essendo le puntate registrate un bel po' di giorni prima della messa in onda. Proviamo però a capire cosa ...La puntata di Uomini e Donne del 25 marzo 2021 vede al centro dello studio Alessandro, che sta frequentando sia Maria che Federica. Un bacio di troppo, però, mette nei guai il cavaliere. Le ...Isola dei Famosi, anticipazioni quarta puntata: Andrea Cerioli nuovo concorrente. Grande protagonista di questa puntata il pubblico da casa che, attraverso i social, potrà prende ...