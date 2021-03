Andrea Zenga, no a partecipazione a reality show (Di giovedì 25 marzo 2021) La verità di Andrea Zenga in relazione ai rumors su Temptation Island Andrea Zenga, altra avventura a Temptation Island con Rosalinda? Lui risponde così su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 marzo 2021) La verità diin relazione ai rumors su Temptation Island, altra avventura a Temptation Island con Rosalinda? Lui risponde così su Notizie.it.

Advertising

rtl1025 : ?? Ora @andrea_zenga nostro ospite in #Protagonisti Non perderti la diretta! - EMiazzon : Non poteva chiamare anche Rosalinda, altrimenti sarebbe stata: benvenuto Andrea Zenga, ohh benvenuta anche a te Ros… - aleottant8 : @Laura59982481 @rtl1025 @zengaerosi @andrea_zenga Per dire cosa?? Fatevi 2 domande se dura due minuti ???? - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Ora @andrea_zenga nostro ospite in #Protagonisti Non perderti la diretta! - tixxxtweety : @rtl1025 @andrea_zenga Com’è finita male RTL, mamma mia... -