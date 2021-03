Altroconsumo, domanda dei mutui in aumento ma ancora tante difficoltà (Di giovedì 25 marzo 2021) Il periodo storico in cui stiamo vivendo ha dato e sta dando vita a numerose situazioni di difficoltà nella maggior parte dei settori. Tuttavia, ci sono mercati che, nonostante il complesso scenario, stanno registrando un forte aumento della domanda: un esempio è il mercato immobiliare. Nel 2020, secondo i dati Crif, si è infatti registrata una crescita del 2,8% delle richieste di mutui, in particolar modo per la prima casa, causata principalmente da un abbassamento dei tassi di interesse, arrivati ai minimi storici. Al momento i tassi sono in leggera crescita ma restano ancora molto convenienti, infatti, il 2021 si candida ad essere un anno molto interessante per il credito immobiliare. Ma richiedere un mutuo non è sempre così semplice. Come dimostra un’inchiesta ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Il periodo storico in cui stiamo vivendo ha dato e sta dando vita a numerose situazioni dinella maggior parte dei settori. Tuttavia, ci sono mercati che, nonosil complesso scenario, stanno registrando un fortedella: un esempio è il mercato immobiliare. Nel 2020, secondo i dati Crif, si è infatti registrata una crescita del 2,8% delle richieste di, in particolar modo per la prima casa, causata principalmente da un abbassamento dei tassi di interesse, arrivati ai minimi storici. Al momento i tassi sono in leggera crescita ma restanomolto convenienti, infatti, il 2021 si candida ad essere un anno molto interessante per il credito immobiliare. Ma richiedere un mutuo non è sempre così semplice. Come dimostra un’inchiesta ...

