YouTube e Twitch trasmettono in diretta la tragica sparatoria di Boulder. Il limite è stato superato? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Pochi giorni fa, a Boulder un killer ha fatto fuoco all'interno di un supermercato uccidendo dieci persone. Alcuni minuti dopo l'attacco, uno streamer, Dean Schiller, è arrivato sulla scena e ha trasmesso la diretta a un pubblico che ha raggiunto quasi 30.000 spettatori simultanei. Il video risultante è stato visto oltre 650.000 volte. Nonostante la presenza visibile delle vittime, YouTube ha deciso di non rimuoverlo. Twitch, tuttavia, ha detto che rimuoverà tali filmati. Schiller, che su YouTube ha il canale ZFG Videography, si è precipitato al negozio ieri dopo aver sentito degli spari. Quasi immediatamente, ha puntato la telecamera sulle vittime e ha implorato gli spettatori e gli astanti di chiamare il 911. Ha anche tentato di entrare nel negozio dopo che qualcuno gli aveva detto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 marzo 2021) Pochi giorni fa, aun killer ha fatto fuoco all'interno di un supermercato uccidendo dieci persone. Alcuni minuti dopo l'attacco, uno streamer, Dean Schiller, è arrivato sulla scena e ha trasmesso laa un pubblico che ha raggiunto quasi 30.000 spettatori simultanei. Il video risultante èvisto oltre 650.000 volte. Nonostante la presenza visibile delle vittime,ha deciso di non rimuoverlo., tuttavia, ha detto che rimuoverà tali filmati. Schiller, che suha il canale ZFG Videography, si è precipitato al negozio ieri dopo aver sentito degli spari. Quasi immediatamente, ha puntato la telecamera sulle vittime e ha implorato gli spettatori e gli astanti di chiamare il 911. Ha anche tentato di entrare nel negozio dopo che qualcuno gli aveva detto ...

Advertising

valchyriesclash : RT @ClashofClansIT4: La sfida più importante! Lo scontro definitivo che eleggerà la nazionale campione del mondo! ?? ?? Segui l’evento in DI… - Xivions : Sono il LIVE qui, parliamo di Youtube: - ClashofClansIT4 : La sfida più importante! Lo scontro definitivo che eleggerà la nazionale campione del mondo! ?? ?? Segui l’evento in… - scalerandi_g : RT @RadioLiveGP: La nuova stagione in pista è alle porte...e con essa non poteva mancare Speedy Woman! ?? Con @ZamunerB, @MangioneAnna, @sc… - ZamunerB : RT @RadioLiveGP: La nuova stagione in pista è alle porte...e con essa non poteva mancare Speedy Woman! ?? Con @ZamunerB, @MangioneAnna, @sc… -