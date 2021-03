Vaccinazione degli insegnanti in tilt, tra fiale inutilizzate e liste di attesa che non scorrono (Di mercoledì 24 marzo 2021) Vaccini anticovid, i cittadini si fidano di Astrazeneca. Si attende un nuovo carico di dosi 23 marzo 2021 Il 'pasticcio Astrazeneca', con la sospensione e poi la riammissione del vaccino sta creando ... Leggi su forlitoday (Di mercoledì 24 marzo 2021) Vaccini anticovid, i cittadini si fidano di Astrazeneca. Si attende un nuovo carico di dosi 23 marzo 2021 Il 'pasticcio Astrazeneca', con la sospensione e poi la riammissione del vaccino sta creando ...

Advertising

giorgio_gori : Trovo sbagliato e grave che alla vaccinazione degli #anziani si siano anteposte le più svariate categorie. L’87% de… - Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - BrunoGiannarel1 : RT @giorgio_gori: Trovo sbagliato e grave che alla vaccinazione degli #anziani si siano anteposte le più svariate categorie. L’87% dei dece… - FzVittoria : RT @giorgio_gori: Trovo sbagliato e grave che alla vaccinazione degli #anziani si siano anteposte le più svariate categorie. L’87% dei dece… - RODOLFOSALVATOR : RT @giorgio_gori: Trovo sbagliato e grave che alla vaccinazione degli #anziani si siano anteposte le più svariate categorie. L’87% dei dece… -