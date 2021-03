Uomini e Donne, Gemma cade dalle scale. Maurizio lascia il programma (Di mercoledì 24 marzo 2021) La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con la visione del trailer di Svegliati Amore mio, la miniserie in tre puntate che andrà in onda stasera. Sabrina Ferilli interpreta una mamma coraggio che combatte per far riconvertire l’acciaieria vicino casa, che ha fatto ammalare la figlia di leucemia. Sia Maria De Filippi che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 24 marzo 2021) La puntata di oggi diinizia con la visione del trailer di Svegliati Amore mio, la miniserie in tre puntate che andrà in onda stasera. Sabrina Ferilli interpreta una mamma coraggio che combatte per far riconvertire l’acciaieria vicino casa, che ha fatto ammalare la figlia di leucemia. Sia Maria De Filippi che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - DPCgov : ???? Alluvioni, frane, incendi boschivi, ondate di calore… Grazie alle donne e agli uomini dei Centri Funzionali e d… - Corriere : In tutta Europa le donne continuano ad essere pagate meno degli uomini, in media il 25%. In Italia addirittura il 3… - Mattiabuonocore : La Caduta di Gemma a Uomini e Donne - dramavich : RT @idiosincratica_: Voglio raccontarvi una cosa sul tema foto di donne rubate da uomini e condivise online. Quella sotto è la mia foto pro… -