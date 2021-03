Uomini e donne anticipazioni: GEMMA cade e viene lasciata da Maurizio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questo pomeriggio andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne. La protagonista assoluta sarà GEMMA Galgani, che farà il resoconto della sua esterna con Maurizio. Per la donna la puntata non inizierà nel migliore dei modi visto che mentre si accingerà a scendere le scale cadrà rovinosamente a terra, sbucciandosi entrambe le ginocchia e perdendo molto sangue. Un brutto spavento per la dama torinese, che – mentre verrà portata in infermeria per essere medicata – verrà “punzecchiata” da Tina Cipollari. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Nel frattempo arriva Maurizio, che racconterà della serata trascorsa insieme. L’uomo ha rivelato di aver trovato un dialogo che prima non aveva con GEMMA, seppure non sembri molto entusiasta della conoscenza. I due ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questo pomeriggio andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di. La protagonista assoluta saràGalgani, che farà il resoconto della sua esterna con. Per la donna la puntata non inizierà nel migliore dei modi visto che mentre si accingerà a scendere le scale cadrà rovinosamente a terra, sbucciandosi entrambe le ginocchia e perdendo molto sangue. Un brutto spavento per la dama torinese, che – mentre verrà portata in infermeria per essere medicata – verrà “punzecchiata” da Tina Cipollari. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Nel frattempo arriva, che racconterà della serata trascorsa insieme. L’uomo ha rivelato di aver trovato un dialogo che prima non aveva con, seppure non sembri molto entusiasta della conoscenza. I due ...

Advertising

meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - DPCgov : ???? Alluvioni, frane, incendi boschivi, ondate di calore… Grazie alle donne e agli uomini dei Centri Funzionali e d… - Corriere : In tutta Europa le donne continuano ad essere pagate meno degli uomini, in media il 25%. In Italia addirittura il 3… - GiovanniG1950 : RT @AvantiRenzi: Nel @pdnetwork si impone ai due capigruppo di lasciare il posto in quanto uomini. Robe da matti. Se pensate che questo sig… - bvciodigiuda : RT @succvbee: ma la finite di fare tutti i uomini e donne alpha con quelle uscite abbastanza imbarazzanti? Please, you are ridiculous. -