«Una volta indossai una gomma troppo corta. Cipollini si arrabbiò e mi punto una pistola alla testa» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mario Cipollini sta affrontando un processo, al tribunale di Lucca, per violenza e minacce alla ex moglie, Sabrina Landucci. Il re delle volate, per alcuni il più grande velocista della storia del ciclismo mondiale (campione del mondo nel 2001, 189 volate vinte in carriera, 42 tappe vinte al Giro d'Italia) è stato ascoltato dal magistrato lunedì. La prossima udienza è prevista per il 14 luglio. E' una storia brutta, quella che lo coinvolge, e che il Corriere della Sera racconta un po' riportando tra l'altro le accuse della ex moglie. Alcune pesantissime. «Un giorno — ha raccontato ai magistrati — andammo a fare un passeggiata in bicicletta. Tornata a casa mi cambiai perché avevo un appuntamento con l'estetista. indossai una gonna che giudicò troppo corta, lui mi prese con forza e mi costrinse ad ...

