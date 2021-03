Super Lockdown di Pasqua, Merkel fa un Passo Indietro: è Stato un Errore (Di mercoledì 24 marzo 2021) A seguito della videoconferenza con i governatori dei Laender, Angela Merkel ha annullato il Super Lockdown disposto fino al 18 aprile in Germania. Poco preavviso e troppe restrizioni, queste sono state ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 24 marzo 2021) A seguito della videoconferenza con i governatori dei Laender, Angelaha annullato ildisposto fino al 18 aprile in Germania. Poco preavviso e troppe restrizioni, queste sono state ...

